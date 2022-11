Ein neues „Narrativ“ muss jetzt her

Kreis Steinfurt

Um zwei Themenschwerpunkte kreiste der WLV-Kreisverbandstag am Freitagmorgen in Hövels Festhalle in Saerbeck: um die Nöte und Probleme der Landwirtschaft, was soweit erwartbar war. Und um die Notwendigkeit, das Image des Berufsstands zu korrigieren, was zu durchaus überraschenden Pointen führte.

Von Michael Hagel