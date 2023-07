Wenn Sie im schönen Holperdorp nahe Lienen wohnen, dann ist – nicht d a s, aber ein – Paradies cirka 53 Kilometer weit weg. Von Wettringen aus können Sie hinspucken. Egal wo und wie weit weg Sie wohnen im Kreis Steinfurt – hier kommt ein guter Rat: Fahren Sie mal hin! In den Kreislehrgarten, den man in der Kreisstadt Steinfurt ganz einfach findet. Weil er gut ausgeschildert ist. Da gibt es drei Hektar Blumen, Bäume, Obst und Themengärten voll mit allem, was hier bei uns so wachsen kann. Der Kreislehrgarten, er ist ein Paradies für alle Gartenfreunde. Wahrlich ein besonderer Ort im Kreis.

