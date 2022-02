„Ende April ist der Spuk wohl vorbei“

Das Impfzentrum des Kreises Steinfurt am Flughafen Münster-Osnabrück ist jetzt ein Jahr alt - und stellt vermutlich Ende 2022 seinen Betrieb ein. Zeit, Bilanz zu ziehen - und einen Ausblick zu wagen, wie lange es wohl noch Bestand haben wird.

Genau ein Jahr – wenn auch mit einer kleinen Unterbrechung – gibt es jetzt das Impfzentrum des Kreises am FMO. Es hat seinen Anteil an der recht guten Impfquote im Kreis.

Es ist genau ein Jahr her, dass sich die ersten Menschen aus dem Kreis Steinfurt im just eröffneten Impfzentrum des Kreises am FMO ihre lang ersehnten Spritzen gegen das Coronavirus abholten. Und das trotz seinerzeit chaotischer Schneeverwehungen und zuvor noch chaotischerer Anmeldeprozeduren.