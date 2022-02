Energiewende – drängender denn je

Die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine zeigen es in aller Dringlichkeit: Wir müssen in Deutschland unsere fatale Abhängigkeit von (russischem) Gas und Öl nicht nur aus Klimaschutzgründen schnellstmöglich verringern. Wasserstoff gilt in diesem Zusammenhang als eine Schlüsselenergie. Und da wiederum ist der Kreis Steinfurt seit Längerem so etwas wie eine Vorzeigeregion.

So beschäftigt der Kreis seit Ende Oktober 2021 einen eigenen Projektkoordinator Wasserstoff: Henning Bückers ist 28 Jahre jung, stammt aus Metelen und hat an der FH Umwelttechnik studiert. Der Ingenieur freut sich vor allem, „in meiner Heimat etwas bewegen zu können.“ In einem Online-Pressegespräch stellten Bückers, Klimaschutz-Amtsleiterin Silke Wesselmann und Landrat Dr. Martin Sommer am Donnerstag den aktuellen Verfahrensstand und die nächsten Schritte in Sachen Wasserstoffentwicklung vor.

Auf bereits gut ausgebaute Strukturen kann Henning Bückers beim Netzwerk „Hymat-Energie“ zurückgreifen. Aktuell 116 Unternehmen, Institutionen und Organisationen, die sich allesamt brennend für die baldige Nutzung von Wasserstoff interessieren, sind hier zusammengeschlossen. „Alle sechs bis acht Wochen gibt es Netzwerktreffen, aktuell pandemiebedingt noch online“, so Bückers. Am 16. März wird das nächste Treffen stattfinden.

Fördermittel werden in den Blick genommen

Inzwischen hat sich Bückers bei den beteiligten Akteuren – auch außerhalb des Kreises – bekannt gemacht und sich in die wichtigsten Projekte eingearbeitet. „Mit unserem Netzwerk laden wir weiterhin Unternehmen, Forschung, Bürgerschaft, Verwaltung und Politik ein.“ Und auch mit der Akquise der so wichtigen Fördermittel hat er sich bereits vertraut gemacht.

Aktuell befasst sich Bückers mit der Vorbereitung zur Bewerbung zur „Hy-Performer-Region“; da gibt es im Erfolgsfall 20 Millionen Euro je Region in Form von Investitionszuschüssen. Sollte das klappen, wäre es noch deutlich leichter, konkret geplante Wasserstoffprojekte bei der Umsetzung zu begleiten: zum Beispiel die vorgesehene Umstellung der RVM-Buslinie S 50 auf drei Brennstoffzellen-Busse bis Mitte 2023.

Oder die Errichtung eines Elektrolyseurs bis 2023 in Metelen, der Windstrom zu grünem Wasserstoff umwandeln soll. Oder aber die Errichtung diverser Wasserstoff-Tankstellen. Die erste ihrer Art im Kreis wird in diesem Jahr in Rheine an den Start gehen, weitere sollen in Steinfurt-Borghorst, Saerbeck und Ibbenbüren in Kürze folgen. Bis zum Jahr 2025 soll es definitiv mindestens fünf Wasserstoff-Tankstellen im Kreis geben.

Im Mai soll es dann auch mal wieder eine große Präsenzveranstaltung zum Wasserstoff geben: den „Hymat-Dialog“, einen Abschlusstermin zum Sonderprogramm „Umweltwirtschaft“.

Auch für private Haushate bietet Wasserstoff Potential

Sogar für private Haushalte sei Wasserstoff als Energieträger in nicht allzu ferner Zukunft denkbar. Die Technologie dafür sei bereits vorhanden, allerdings werde es wohl noch etwas dauern, bis auch die wirtschaftlichen Parameter passen würden.

Schaut man auf die jüngsten Aggressionen, die von Deutschlands größten Gaslieferanten, nämlich Russland, ausgehen, so möchte man meinen: Es kann gar nicht schnell genug gehen mit dem Ausbau der (in vielfacher Hinsicht) saubereren Energieform Wasserstoff. Das fand dann auch Landrat Martin Sommer: „Die Dekarbonisierung ist auch im Lichte der aktuellen weltpolitischen Lage drängender denn je.“