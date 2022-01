Laggenbeck

In Laggenbeck ist ein Geldautomat gesprengt worden – schon wieder. Nachdem unbekannte Täter Mitte Oktober ein Gerät in der Sparkassen-Filiale in die Luft gejagt hatten, hat es nun die gegenüberliegende Niederlassung der Volksbank Münsterland-Nord getroffen.

Von Frank Klausmeyer und Heinrich Weßling