Erneut zahlreiche Autos aufgebrochen

In der Region haben in den vergangenen Tagen Autodiebe zugeschlagen. Wieder einmal. Sie schlugen Scheiben ein und machten sich mit Geld und Kreditkarten von dannen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26. Juli) sind in der Grevener Innenstadt zwei Autos aufgebrochen worden. In einem Fall gingen die Täter leer aus, in dem anderen erbeuteten sie eine Handtasche samt Portemonnaie mit Papieren, EC- und Kreditkarte sowie Bargeld.

In derselben Nacht waren auch im zwölf Kilometer entfernten Ladbergen Autodiebe am Werk. In der Straße „In der Laake“ (Hausnummer 5) schlugen sie die Scheibe eine weißen Skoda Fabia ein und entwendeten eine schwarze Bluetooth-Box. Sachschaden: schätzungsweise 550 Euro.

Die Grevener Tatorte der Nacht liegen nur 100 Meter voneinander entfernt. In der Straße „Zum Sternenbusch“ wird ein VW Tiguan aufgebrochen. Entwendet wurde hier laut Polizei nichts. Um die Ecke, in der Straße „An der Gronenburg“ brachen Unbekannte die Scheibe eines Mercedes der C-Klasse auf und machten sich mit einer Handtasche aus dem Staub. Der Schaden wird von der Polizei auf einen hohen dreistelligen Euro-Betrag beziffert.

Die Taten reihen sich ein in eine scheinbar ganze Serie von Autoaufbrüchen. Einen Tag zuvor hatte die Polizei bereits einen Fall in Ladbergen gemeldet, bei dem aus einem Fiat 500 eine Geldbörse geklaut wurde. Erst am Wochenende waren in der Gemeinde fünf Pkw das Ziel von Dieben geworden, die an den Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen hatten, um an ihre Beute zu kommen.

Blickt man ein paar Monate weiter zurück, stößt man auf zahlreiche weitere Autoaufbrüche in der Region. Mitte April etwa vermeldete die Polizei vier Fälle in der Grevener Innenstadt in dem Bereich zwischen Marktkauf und Münsterdamm, die sich an zwei aufeinanderfolgenden Nächten ereignet haben sollen. Auch hier lagen die Tatorte nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Beute machten die Täter offenbar nicht, der Sachschaden ist aber nicht unerheblich.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai schlugen Unbekannte in Lengerich zu. Insgesamt acht Aufbrüche meldeten Autobesitzer am nächsten Tag der Polizei. Teils lagen auch hier die Tatorte nicht weit voneinander entfernt. Mit der Beute dürften die Diebe zufrieden gewesen sein. Mit einem Laptop sowie diversen Geldbörsen und Taschen hatten sie sich von dannen gemacht.

In derselben Nacht waren auch in Greven Autodiebe unterwegs. Laut Polizei schlugen sie da dreimal zu, zweimal beim Edeka-Markt und einmal nahe der Rathausstraße.

Ob die Taten zusammenhängen, kann die Polizei nicht sagen. Die Diebe wurden nicht gefasst. Dass sich die Fälle in der Region zuletzt gehäuft haben, kann Martin Weide-Drees von der Pressestelle der Polizeibehörde des Kreises Steinfurt nicht bestätigen. Lediglich in Ladbergen seien in den vergangenen Tagen vermehrt Aufbrüche registriert worden.

Weide-Drees appelliert an die Bürger und Bürgerinnen, keine Wertsachen wie Geld oder Schmuck und keine Portemonnaies, Taschen oder Rucksäcke im Auto zurückzulassen, um Diebe nicht unnötigerweise anzuziehen. Auch sollte ein geparktes Fahrzeug stets abgeschlossen werden — auch, wenn man es nur für einen kurzen Moment verlässt.

Hinweise zu den Tätern bzw. Taten nehmen die Wachen in Greven unter der Rufnummer 0 25 71/928-44 55 sowie in Lengerich unter der Rufnummer 0 54 81/93 37-45 15 entgegen.