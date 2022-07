Erneuter Großbrand weckt Erinnerungen

Wieder hat es beim Entsorgungsunternehmen Lohmann in Emsdetten gebrannt. Am Tag nach dem Feuer: Ratlosigkeit.

Die Löscharbeiten nach dem Großbrand beim Emsdettener Entsorgungsunternehmen Lohmann am Montagabend dauerten bis spät in die Nacht. Gegen 3 Uhr habe die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten Feierabend machen können, berichtete Wehrführer Willi Kemper am Dienstag im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Halle, in der Restmüll lagerte, stand komplett in Flammen.