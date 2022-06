„Viele haben kaum noch Luft zum Atmen“

Der Personalmangel in den Kitas im Kreis hat sich in den vergangenen Wochen dramatisch zugespitzt. In etlichen Fällen blieben komplette Einrichtungen tageweise dicht. Wie der Kreis mit dem Problem kämpft, berichtet der Sozialdezernent.

Der Satz in der Vorlage zum Kreistag am Montag bringt die ganze Dramatik nur andeutungsweise auf den Punkt: „Der Personalmangel in den Kindertageseinrichtungen spitzte sich in den vergangenen Wochen zu“ , so die Kreisverwaltung.