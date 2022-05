Europa als große Familie

Wir sind unterschiedlich, aber wir sind viele und wir sind vereint in Europa – so sangen es am Montag hunderte Kinder auf der Tecklenburger Freilichtbühne. Der Kinderchor Mollmäuse hatte anlässlich des Europatags die Tecklenburger Schulen zum gemeinsamen Singen eingeladen. „Wir wollen so laut singen, auf dass ganz Europa uns hört“, rief Chorleiterin Stephanie Müller-Bromley den knapp 1000 Kindern, ihren Eltern und Verwandten sowie zahlreichen Gästen direkt zu Beginn zu. Dabei waren die vier Standorte der Teutoburger Wald-Schule, das Graf-Adolph-Gymnasium und der Standort der Gesamtschule Lengerich-Tecklenburg.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch