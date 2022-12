Mit "Eva"-Ausbildung dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Um dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können, haben sich der Kreis Steinfurt und die ärztliche Selbstverwaltung zusammengetan. So gibt es nun eine Kompaktausbildung, die „ein attraktiveres Angebot zur Qualifizierung“ schaffen soll.

„Wir wollen dem Fachkräftemangel konkret entgegenwirken“: Der Kreis Steinfurt und ärztliche Selbstverwaltung kooperieren bei der sogenannten „Eva“-Ausbildung. Ein spezielles Konzept ermöglicht eine sechsmonatige Kompaktfortbildung. Denn der Ärztemangel, verbunden mit einem Mangel an medizinischem Assistenzpersonal, stellt auch die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Kreis Steinfurt mit Blick in die Zukunft vor große Herausforderungen.

„Eva“-Ausbildung

Um für die niedergelassene Ärzteschaft und deren medizinisches Assistenzpersonal Standortvorteile zu generieren, haben das Kreisgesundheitsamt sowie die Akademie für medizinische Fortbildung der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL) und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) jetzt eine speziell für den Kreis Steinfurt konzipierte „Eva“-Ausbildung (Erweiterte Versorgungsassistenz) auf den Weg gebracht: Alle notwendigen Module können innerhalb eines halben Jahres abgeschlossen werden – sowohl digital als auch analog.

„Wir wollen dem medizinischen Fachkräftemangel konkret entgegenwirken. Mit den erweiterten und ortsnahen Möglichkeiten zur Fortbildung schaffen wir ein attraktiveres Angebot zur Qualifizierung“, sagt Dr. Karlheinz Fuchs, Dezernent für Gesundheit und Bevölkerungsschutz des Kreises. Die Anzahl und das Format der zu belegenden Module richten sich nach der jeweiligen Berufserfahrung. So gibt es Module in Präsenz, Online-Präsenz und per E-Learning. „Eva“ steht für Entlastende Versorgungsassistenz. Mit dieser Qualifizierung ist es möglich, im Praxisalltag selbstständiger tätig sein zu können und mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Eine „Eva“ übernimmt eigenständig delegierbare ärztliche Leistungen wie Hausbesuche und Wundkontrollen, prüft den allgemeinen Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten und koordiniert bei Bedarf die Zusammenarbeit mit Pflegediensten und Angehörigen.

„Die Akademie für medizinische Fortbildung engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich der Qualifizierung nichtärztlicher Gesundheitsberufe. Inzwischen haben wir mehr als 1500 Medizinische Fachangestellte zu Entlastenden Versorgungsassistenten ausgebildet“, sagt Elisabeth Borg, Ressortleiterin Fortbildung bei der Ärztekammer.

Unterstützung bei erfolgreichem Abschluss

Bei erfolgreichem Abschluss fördert der Kreis Steinfurt die „Eva“-Ausbildung mit einem Zuschuss von bis zu 1650 Euro, dies unter anderem unter der Voraussetzung, dass eine aktuelle Tätigkeit als Medizinische Fachangestellte oder Medizinischer Fachangestellter im niedergelassenen (haus-)ärztlichen Bereich im Kreis Steinfurt ausgeführt wird. „Damit die Bevölkerung auch künftig medizinisch ausreichend gut versorgt werden kann, ist es für uns wichtig, Fachpersonal im Kreis Steinfurt zu binden“, erklärt Dr. Karlheinz Fuchs und hofft auf viele Interessierte.

Nur so könne die medizinische Versorgungsstruktur erhalten werden, so Fuchs weiter. Er ist überzeugt, dass sich mit der Fortbildung auch ein Vorteil für die Teamarbeit in den Arztpraxen ergibt: „Je qualifizierter die einzelnen Teammitglieder sind, umso besser wirkt sich das auf die Arbeitsverteilung, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Arbeitsergebnisse und die Work-Life-Balance aus“.

Die nächste „Eva“-Ausbildung

Die nächste „Eva“-Ausbildung beginnt im März 2023. Den Flyer mit Informationen gibt es unter anderem im Internet unter www.akademie-wl.de/eva-steinfurt. Fragen zur Fortbildung können gestellt werden per E-Mail an: Dr. Anke Bösenberg, Kreis Steinfurt, Stabsstelle Gesundheit, anke.boesenberg@kreis-steinfurt.de. Elisabeth Borg, Ärztekammer Westfalen-Lippe Leiterin Ressort Fortbildung, elisabeth.borg@aekwl.de und Andrea Gerbaulet, Akademie für medizinische Fortbildung der ÄKWL und der KVWL Westfalen-Lippe: andrea.gerbaulet@aekwl.de. Anmeldungen zur Fortbildung nimmt ebenfalls Andrea Gerbaulet per E-Mail entgegen.