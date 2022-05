Farbe als vorherrschendes Gestaltungselement

Derzeit explodieren die Ausstellungsräume im Torhaus Legge förmlich in einem Rausch von Farben. Marie-Luise Schleß aus Ladbergen, Helga Vahrenhorst aus Lengerich und Karin Dust aus Ibbenbüren präsentieren bis zum 15. Mai unter dem Titel „Farbe ist Leben – Leben ist Farbe“ überwiegend großformatige Bilder in verschiedenen Techniken.

Marie-Luise Schleß, Helga Vahrenhorst und Karin Dust (v.l.) stellen noch bis zum 15. Mai in der Legge Kostproben ihres künstlerischen Schaffens aus.

Derzeit explodieren die Ausstellungsräume im Torhaus Legge förmlich in einem Rausch von Farben. Marie-Luise Schleß aus Ladbergen, Helga Vahrenhorst aus Lengerich und Karin Dust aus Ibbenbüren präsentieren bis zum 15. Mai unter dem Titel „Farbe ist Leben – Leben ist Farbe“ überwiegend großformatige Bilder in verschiedenen Techniken. Die Künstlerinnen, deren Werke sich sehr gut ergänzen, verbreiten eine fröhliche Stimmung mit einem optimistischen, lebensbejahenden Blick auf die Welt. Bereits die Vernissage am 24. April war sehr gut besucht, freuen sie sich über die gute Resonanz.