„Fit mit Buggy“ bis Senioren-Hilfe

Saerbeck

Bildung ist ein lebenslanger Prozess, kann aber auch sehr viel Spaß machen. Das zeigt ein Blick in das neue Programmheft des Kolping-Bildungswerk Saerbeck. Für das kommende Jahr gibt es zahlreiche neue Kurse für Eltern, Berufstätige, Sport- und Fitnessbegeisterte, Kunstfreunde, Kreative und last but not least auch für Senioren. Da ist wirklich für jeden was dabei.

Von Peter Sauer