FMO-Aufsichtsratsvorsitzender: "Schließung ist aus meiner Sicht kein Thema" 

Für den FMO-Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Martin Sommer ist klar: Der Kreis profitiert von dem Flughafen. Im Gespräch erzählt er von seinem emotionalsten Moment am FMO, liefert Daten und Fakten zur wirtschaftlichen Lage und scheut auch nicht den Vergleich mit der Konkurrenz in Düsseldorf.

Darum dreht sich alles am FMO: Flugzeuge und Fliegen. Der Flughafen in Greven ist bei vielen Menschen im Kreis Steinfurt beliebt und gilt als Tor zur weiten Welt.

„Wunderwerk der Technik“, sagt er. Und lächelt. Gesehen hat er die legendäre Maschine nie. Und doch: Die Concorde, ja, das wär´ schon was gewesen... „Ich war fasziniert. Die Concorde hätte ich wirklich gern´ gesehen“, sagt der Mann, der noch keinen Doktortitel hatte. Damals, als Martin Sommer noch jung war. Und sich nie hätte vorstellen können, dass er mal Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Münster/Osnabrück sein wird. 1987 war´s, Montgolfiade am FMO, die Concorde – sie kam gar nicht. Irgendwas mit einem Streik in England. Er fand´s schade...