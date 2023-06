FMO legt bei Passagierzahlen erneut zu

So gut wie der Flughafen Münster/Osnabrück ist kein anderer NRW-Airport nach der Corona-Bruchlandung durchgestartet. Das jedenfalls zeigen Zahlen, die das Statistische Landesamt am Mittwoch veröffentlicht hat.

Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts IT.NRW starteten am Flughafen Münster/Osnabrück in Greven im April dieses Jahres 52.450 Passagiere. Das sind 12.459 Menschen mehr als im April 2022 - ein Plus von 31,2 Prozent.

Interessanter aber scheint der Vergleich mit dem Jahr 2019 - dem letzten vor der Coronapandemie, die den Flugverkehr nahezu komplett gestoppt hatte. Im April 2019 wurden am FMO 40.063 Abfliegende abgefertigt. Demgegenüber lag die Zahl der Passagiere im April 2023 um 30,9 Prozent höher.

Es gibt weitere Gewinner

Das ist Spitze in NRW, wenngleich drei weitere Flughäfen ein deutliches Plus verzeichneten. So stieg die Zahl im April 2023 im Vergleich zum April 2019 in Dortmund um 20,2 Prozent, in Weeze/Niederrhein um 27,2 Prozent und in Paderborn/Lippstadt um 26,4 Prozent.

Verlierer #1: Der Flughafen Düsseldorf

Die beiden mit Abstand größten Flughäfen müssen mit deutlichen Passagierrückgängen umgehen. In Düsseldorf starteten im April dieses Jahres 757.014 Passagiere. Das sind zwar 12,5 Prozent mehr als im Vorjahr, aber 31,5 Prozent weniger als im April 2019.

Verlierer #2: Der Flughafen Köln/Bonn

Ähnlich sieht es in Köln/Bonn aus. 398.199 Passagiere im April 2023 sind zwar 6,2 Prozent mehr als im Vorjahrm aber 23,8 Prozent weniger als im letzten Vor-Corona-April.

Rechnet man alle sechs Hauptflughäfen in Nordrhein-Westfalen zusammen, kommt man auf 1.467.683 Passagiere. Das sind 15,7 Prozent mehr als im Vorjahr - aber 21,9 Prozent weniger als im April 2019.

Kuriose Zahlen ergeben sich besonders für den FMO übrigens beim Vergleich mit dem April im ersten Corona-Jahr 2020. In dem monat wurden in der Hüttruper Heide noch 13 abfliegende Passagiere gezählt. Demgegenüber ergibt sich um April 2023 eine Steigerung um 403.361,5 Prozent . . .