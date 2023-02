Folgenschweres Wendemanöver: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Bundesstraße 70 zwischen den Anschlussstellen Rheine Nord und Bentlage wurde ein 61-jährige Autofahrer lebensgefährlich – drei weitere Personen wurden teilweise schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Münster. Unmittelbar vor der Ausfahrt Bentlage hielt er gegen 20.10 Uhr aus unbekannten Gründen zunächst auf dem Seitenstreifen in einer Haltebucht. Ein 18-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit zwei weiteren Beifahrerinnen (18 und 20 Jahre alt) mit seinem Wagen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der B70 in Fahrtrichtung Münster.

Als der 18-Jährige am Pkw des 61-Jährigen vorbeifahren wollte, setzte dieser, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, plötzlich seine Fahrt fort. Er versuchte laut Bericht der Polizei "augenscheinlich auf der B70 zu wenden". Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 61-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Uniklinikum Münster geflogen – die weiteren beim Unfall verletzten Personen wurden per Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die B70 im Bereich der Ausfahrten Rheine Nord und Bentlage gesperrt.