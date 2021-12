Friedenslicht für die Container

Die Pfadis von St. Josef bringen das Licht von Bethlehem in die Häuser. Auch in den Container an der Nordwalder Straße.

Ein Lagerfeuer in der Mitte, auf dem Boden davor ein Netz aus Tauen, darin eine einzelne Laterne mit einer einzelnen Kerze. Dem Friedenslicht aus Bethlehem.

Einen ungewöhnlichen Szenerie bot sich den knapp 100 Kindern, Jugendlichen, Erwachsene und Senioren, die sich am vergangen Sonntagabend auf dem Vorplatz der Josefkirche versammelten.

Die Pfadfinder St. Josef aus Greven hatten zur Aussendungsfeier des Friedenslichtes geladen und ganz pfadfinderisch auf die Corona-Lage reagiert: indem sie den Gottesdienst nach draußen um ein Lagerfeuer verlagerten.

Seit 1994 wird das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und von Pfadfindern in der ganzen Welt verteilt. Als Symbol für Frieden, Solidarität und Mitgefühl soll das Licht an alle “Menschen guten Willens” weitergegeben werden.

Nach dem Gottesdienst brachten es die Pfadfinder zu den Wohncontainern neben der Josefkirche, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich kenne mehrere Bewohner, die sich lange Zeit darüber freuten, wie solidarisch sie in Greven aufgenommen wurden. Mittlerweile habe einige von ihnen Angst“, erzählt eine Leiterin. „Die Diskussionen um die Verlegung der Container und einige Wortmeldungen, die in diesem Zusammenhang publik wurden, haben sicherlich dazu beigetragen“.

Das Friedenslicht wird von den Pfadfindern auch ins Gertrudenstift und Krankenhaus gebracht.



Es brennt ebenfalls in den Kirchen der Pfarrei St. Martinus.

„Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich das Friedenslicht nach Hause zu holen“, erklärt Pastoralreferent Tobias Busche. „Wer das Licht empfängt, kann es an Freunden und Bekannten weitergeben, damit an vielen Orten ein Schimmer des Friedens erfahrbar wird, auf den die Menschen in der Weihnachtszeit besonders hoffen.“