Kreis Steinfurt bereitet sich auf flächendeckenden Stromausfall vor

Ist es eigentlich möglich, dass es in Folge der durch Putins Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise im Kreis Steinfurt oder gar in weiten Teilen Deutschlands zu einem großflächigen Stromausfall kommen kann? Leider ja, sagt die Kreisverwaltung, auch wenn ein solches Horrorszenario eher unwahrscheinlich sei.

Was passiert eigentlich im Kreis Steinfurt, wenn es einen großflächigen Blackout, also einen Stromausfall, gibt? Darüber macht sich die Verwaltung aktuell intensive Gedanken.

Montagabend im Ausschuss für Bevölkerungsschutz. Eine Online-Sondersitzung mit nur einem Tagesordnungspunkt: Es geht um Sofortmaßnahmen im Falle eines solchen umfassenden Stromausfalls. Bevölkerungsschutz-Dezernent Dr. Karlheinz Fuchs hat den Fall der Fälle in der Ausschussvorlage so beschrieben: „Aufgrund von technischen Gegebenheiten kann eine Gasmangellage eine Abschaltung der Gasversorgung für größere Gebiete zur Folge haben. Das würde zwangsläufig den Einsatz alternativer Wärmequellen, insbesondere elektrischer Heizungen, zur Folge haben. In diesem Fall ist es möglich, dass die Stromnetze dieser Belastung nicht standhalten und ein flächendeckender Stromausfall (Blackout) eintritt.“