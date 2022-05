Fünf Kommunen und eine stets sichere Bank?

Noch acht Tage bis zur NRW-Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai. Die Spannung steigt, auch in den drei Wahlkreisen des Kreises Steinfurt. Zeit, einen Blick in den Wahlkreis 81/Steinfurt II zu werfen und zu schauen, welche Kandiaten und Kandidatinnen antreten.

Ein Mitarbeiterin bereitet am Freitag (20.04.2012) im Wahlamt in Dortmund Wahlunterlagen für den Versand an Briefwähler vor. Am 13. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Foto: Bernd Thissen dpa/lnw ++ +++ dpa-Bildfunk +++

Noch acht Tage bis zur NRW-Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai. Die Spannung steigt, auch in den drei Wahlkreisen des Kreises Steinfurt. Es sind dies die Wahlkreise 80/Steinfurt I, 81/Steinfurt II und 82/Steinfurt III. Zum neu zugeschnittenen Wahlkreis Steinfurt IV gehören Teile der Stadt Münster und die Gemeinde Altenberge. In den Tagen bis zur Wahl stellen wir die drei reinen Steinfurter Wahlkreise und deren aussichtsreichste Kandidatinnen und Kandidaten näher vor.

Fortsetzen wollen wir unsere kleine Serie heute mit dem Wahlkreis 81. Er umfasst lediglich fünf Städte und Gemeinden – und kommt dennoch auf über 111 000 Wahlberechtigte. Das liegt daran, dass mit Rheine die mit Abstand größte Stadt des Kreises in diesem Wahlkreis liegt. Weiterhin zählen Emsdetten, Hörstel, Ladbergen und Saerbeck dazu. Verändert hat sich der Zuschnitt dieses Wahlkreises insofern, dass Greven nicht mehr dazugehört, dafür aber Hörstel aus dem Tecklenburger Land hinzugekommen ist.

Die politische Konstellation im Wahlkreis

Schaut man auf die politische Konstellation in diesem Wahlkreis, so hat ihn die CDU zuletzt eigentlich immer gewonnen. Interessanterweise kandidierte in den Jahren 2012 und 2017 jeweils NRW-Sozial- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hier – und gewann beide Male das Direktmandat. Zuletzt sicherte sich die Ex-RST-Chefredakteurin und CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Stullich hier den Sieg; sie tritt auch am 15. Mai wieder für die Union an.

Für die SPD wird Dominik Bems versuchen, den Wahlkreis zu gewinnen. Er ist der Nachfolger der Ende 2020 verstorbenen Elisabeth Veldhues, die hier fünf Mal antrat. Für die Grünen kandidiert die Kreistagsabgeordnete Sandra Dömer aus Nordwalde, die FDP schickt die Emsdettenerin Beate Harmsen ins Rennen. Die Linke hat Marvin Freund aus Recke nominiert, die AfD Florian Elixmann aus Rheine.

Andrea Stullich

Doch der Reihe nach: Andrea Stullich (56) ist die Titelverteidigerin in diesem Wahlkreis. Die ehemalige Chefredakteurin des Kreis-Lokalradios erreichte 2017 genau 46,4 Prozent der Erststimmen und sicherte sich damit das Direktmandat. Die Journalistin aus Rheine-Mesum ist Sprecherin ihrer Fraktion für Medienpolitik und engagiert sich „gegen Hass und Hetze sowie für mehr Rechtsdurchsetzung im Netz.“ Im Schulausschuss des Landtags sitzt sie nach eigenen Angaben, „weil unsere Kinder bestmögliche Bildung brauchen und so individuell wie möglich gefördert werden müssen.“ Weitere Prämissen sind eine starke Wirtschaft, sozialer Zusammenhalt und nachhaltiger Klimaschutz. Stullich möchte Aufstieg durch Bildung ermöglichen und sicher in NRW leben.

Dominik Bems

Dominik Bems (38) aus Rheine ist Mitarbeiter im Wahlkreisbüro der SPD-Bundestagsabgeordneten Sarah Lahrkamp. Er setzt sich dafür ein, „dass hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen und dass die Verkehrs- und digitale Infrastruktur modernisiert und klimafreundlicher werden.“ Bems fordert, deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen (am besten 100 000 neue Wohnungen pro Jahr in NRW), auch auf dem Land eine umfassende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die teilweise stark belasteten Kommunen auch künftig handlungsfähig bleiben. Investitionen von 2,5 Milliarden Euro und einen Digitalpakt 2.0 hält er für nötig, um vor allem Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft zu machen.

Sandra Dömer

Sandra Dömer (38) lebt mit ihrer Familie in Nordwalde. Die Heilpädagogin ist Kreistagsabgeordnete für die Grünen und Vorsitzende des Kreis-Jugendhilfeausschusses. Sie setzt sich ein für einen wirksameren Kinderschutz, für mehr Kinderrechte und politische Teilhabe jüngerer Menschen. Auch die Inklusion liegt Sandra Dömer sehr am Herzen, ebenso die Jugendhilfe. Naturgemäß gefällt ihr auch der Gedanke, dass künftig bereits 16-Jährige bei Landtagswahlen mitentscheiden sollen. Als Grünen-Politikerin kämpft Dömer zudem für einen wirksamen Natur- und Klimaschutz. Eine vielfältige, demokratische Gesellschaft mit klarer Kante gegen Rechts ist ihr ebenfalls ein Anliegen.

Beate Harmsen

Beate Harmsen (52) lebt in Emsdetten, wo sie sich in der Kommunalpolitik für die Freien Demokraten engagiert. Drei Eckpfeiler definiert sie als Grundlage ihrer politischen Arbeit: Die Wirtschaft muss gründerfreundlich ausgerichtet sein, die Digitalisierung schneller als bisher vorangetrieben sowie die soziale Marktwirtschaft erhalten und ausgebaut werden. Vor allem die Entbürokratisierung gelte es entschlossen voranzubringen. Bildungschancen sollten zudem nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, sondern vom jeweiligen Talent.

Marvin Freund

Marvin Freund (31) stammt aus Recke. Der Anlagenmechaniker ist Mitbegründer der Recker Linken-Basisgruppe und sachkundiger Bürger im Kreistag. Er kritisiert „große Engpässe im Gesundheitswesen, überlastete Kliniken und überarbeitete Pflegekräfte, fehlende soziale Absicherung für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, ungleiche Chancen in der Bildung und eine Politik, die sich an viel zu vielen Stellen den Interessen der Großkonzerne unterwirft.“ Eine sozialere und klimagerechte Politik ist laut Freund unabdingbar.

Florian Elixmann

Florian Elixmann (34) ist wohl das bekannteste Gesicht der AfD im Kreis Steinfurt. Der wissenschaftliche Mitarbeiter aus Rheine ist Sprecher der AfD-Kreistagsgruppe sowie des Kreisverbands und trat auch schon für seine Partei bei der Bundestagswahl im Herbst vergangenen Jahres an. Elixmann möchte, wie er es formuliert, dass „NRW wieder ein Standort für Unternehmen und Familien, frei von Ökosozialismus und Umverteilungsorgien“ wird. Weiter kritisiert er eine „wohlstandsvernichtende und abseitige Klima-Ideologie.“

