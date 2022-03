Gemeindeanteil ist noch offen

Der Friedhof in Saerbeck soll schöner werden und der Parkplatz sicherer. Die Kirchengemeinde St. Georg will noch diesen Sommer bauen. Und gleichzeitig die Gemeinde Saerbeck mit 95 Prozent mit ins Boot holen, diese 80 000 Euro teure Maßnahme mit zu finanzieren. Dort herrscht aber noch Klärungsbedarf. Im Haupt- und Finanzausschuss wie auch am kommenden Donnerstag im Rat.

Friedhöfe werden immer mehr nicht nur zu Orten der Trauer, sondern auch der Begegnung, bekommen eine soziale und städtebauliche Funktion. Auch aus diesen Gründen will die katholische Kirchengemeinde St. Georg die Wege auf dem katholischen Friedhof ausbauen und den Parkplatz Sitterdelle instandsetzen, der bislang nur ein Schotterplatz ist.

Beteiligung von 95 Prozent?

Die Zentralrendantur Steinfurt hat der Gemeinde einen Antrag geschickt – auf Mitfinanzierung der Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von 80 000 Euro. Offen ist noch der Anteil der Gemeinde. Die Zentralrendantur beantragt 95 Prozent, das wären 76 000 Euro. Bei Friedhofsangelegenheiten handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe, so dass die Gemeinde Saerbeck grundsätzlich zuständig ist, in diesem Fall aber die katholische Kirchengemeinde St. Georg die Verantwortung hat.

Baumaßnahme soll schon im Sommer beginnen

Im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstagabend erklärte Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg, dass die Kirchengemeinde bereits diesen Sommer mit der Baumaßnahme beginnen will.

Friedhofspark in Saerbeck soll umgestaltet werden Foto: Peter Sauer

Es sei aber der Kirchengemeinde egal, ob die Gemeinde Saerbeck ihren Anteil an der Instandsetzung des Parkplatzes und dem Ausbau der Wege für den Haushalt 2022 oder 2023 beschließt. Im Haushaltsentwurf 2022 sind keine Haushaltsmittel für eine Mitfinanzierung eingeplant. Insofern müssten diese Mittel gegebenenfalls neu veranschlagt werden und würden die Ergebnis- und Finanzplanung entsprechend verschlechtern – heißt es in der Vorlage, die der Rat am 31. März beraten wird. Mechthild Lüggert (UWG) fragte an, ob sich nicht die Kirchengemeinde mit einem höheren Prozentsatz als veranschlagt selbst beteiligen kann, da sie doch auch Gebühren einnehme.

2022 oder 2023?

Die Möglichkeit, die Haushaltsmittel erst für 2023 bereits jetzt verbindlich einzuplanen und St. Georg eine entsprechende Zusage zu erteilen besteht. Damit würde die Gemeinde Saerbeck eine Verpflichtung gegenüber Dritten eingehen und die Mittel wären dann zwingend 2023 bereitzustellen.