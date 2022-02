„*“ schließt weitere Dimension ein

Warum das Gendern in der Sprache so wichtig ist

Moritz Prasse ist Sozialpädagoge. Seit 2018 gehört er hauptamtlich zum Team des „Track Jugendzentrums“ in Münster und kümmert sich dort insbesondere um trans* Jugendliche. Außerdem ist er für das Track-Projekt „Queer Express“ in Greven verantwortlich: Immer am ersten und dritten Montag eines Monates ist er im Kesselhaus von 18 bis 21 Uhr Ansprechpartner und gibt Jugendlichen, die anders sind, darüber hinaus Raum, sich auszutauschen, „sich einmal nicht erklären zu müssen“, wie er sagt, und „durchzuschnaufen“.