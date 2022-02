1001 Einsätze für „Christoph Westfalen“

Die sechs in Nordrhein-Westfalen stationierten Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber der gemeinnützigen ADAC Luftrettung sind 2021 zu 6809 Einsätzen geflogen (2020: 6741). Der in Würselen bei Aachen stationierte „Christoph Europa 1“ war mit 1449 Einsätzen (2020: 1579) am häufigsten unterwegs. Es folgten „Christoph Europa 2“ aus Rheine mit 1340 Einsätzen (2020: 1378) und „Christoph 25“ aus Siegen mit 1199 Einsätzen (2020: 1212). „Christoph 8“ aus Lünen flog 1000 Einsätze (2020: 1002). Die hauptsächlich für die Verlegung von Patienten eingesetzten Intensivtransporthubschrauber „Christoph Westfalen“ aus Greven und „Christoph Rheinland“ aus Köln kamen auf 1001 (2020: 980) sowie 820 (2020: 590) Einsätze.

Ursache Nummer eins waren für die ADAC Rettungshubschrauber aus Nordrhein-Westfalen bei etwa 38 Prozent der Flüge Verletzungen nach Unfällen. Dazu gehören Freizeit-, Sport-, Schul- und Verkehrsunfälle. Danach folgten Notfälle des Herzkreislauf-Systems (z.B. Herzinfarkt) mit rund 25 Prozent. In 15 Prozent der Fälle diagnostizierten die Lebensretter aus der Luft neurologische Notfälle, wie zum Beispiel einen Schlaganfall. Einsatzgebiete waren NRW, angrenzende Bundesländer und das benachbarte Ausland.

Besondere Herausforderungen für die Crews der ADAC Luftrettung stellten 2021 die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dar. Der Intensivtransporthubschrauber „Christoph Rheinland“ aus Köln übernahm bundesweit die meisten Verlegungstransporte von schwer erkrankten Covid19-Patienten (35 von 165).

Während des Hochwassers absolvierten die ADAC Luftretter im Juli und August mehr als 200 Rettungseinsätze in den Überschwemmungsgebieten. Bis zu sechs ADAC Rettungshubschrauber waren zeitgleich in den Krisenregionen aktiv – darunter „Christoph Europa 1“ aus Würselen/Aachen und „Christoph Rheinland“. So konnten Menschen aus Lebensgefahr gerettet oder verletzt in Kliniken geflogen werden.

„Die ADAC Luftrettung hat solidarisch, unbürokratisch und schnell gehandelt und war auf dem Höhepunkt der Flutkatastrophe Dank ihrer Größe und Leistungsfähigkeit in der Lage diese lebensrettende Hilfe über Nacht zu organisieren“, sagt Geschäftsführer Frédéric Bruder. In den ersten Tagen hatten die Teams der ADAC Luftrettung auch überschwemmte Keller und Wohnungen nach Verletzten und Überlebenden durchkämmt sowie später Hundestaffeln der Polizei bei der Suche nach Vermissten unterstützt und von der Außenwelt abgeschnittene Bewohner mit Medikamenten versorgt.

Bundesweit flogen die Piloten der gemeinnützigen ADAC Luftrettung 2021 zu 52 234 Einsätzen (2020: 51 749). Bei fast jedem zehnten Patienten handelte es sich um Kinder oder Jugendliche. Mit durchschnittlich 143 Notfällen pro Tag bewegte sich das Einsatzgeschehen weiter auf hohem Niveau.

Bei ihrer Arbeit können die Crews der ADAC Luftrettung auf die modernsten Rettungshubschrauber des Typs H145 und H135 von Airbus Helicopters zurückgreifen. Darunter befindet sich mit „Christoph Westfalen“ in Greven auch die erste H145 mit Fünfblattrotor der ADAC Luftrettung.