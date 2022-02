153 Anmeldungen am Gymnasium

Das vorgezogene Anmeldeverfahren am Gymnasium ist abgeschlossen, nun liegt das Ergebnis vor.

Das Gymnasium Augustinianum in Greven

Am Donnerstag endete das vorgezogene Anmeldeverfahren am Grevener Gymnasium. 153 Eltern haben sich entschieden, ihre Kinder am Gymnasium anzumelden.

Da die Zügigkeit des Gymnasiums mit fünf Eingangsklassen die Aufnahme von 150 Kindern ermöglicht, muss ein Auswahlverfahren durchgeführt werden. Anders als geplant wird die Entscheidung über die Aufnahme der Kinder erst Anfang nächster Woche getroffen werden. Die Eltern werden umgehend durch die Schule über die getroffenen Entscheidungen informiert.

An der Nelson-Mandela-Gesamtschule (145 Plätze) finden Anmeldetage für die fünften Klassen vom 12. bis 16. Februar statt, an der Anne-Frank-Realschule (116 Plätze) vom 14. bis 17. Februar.