Einen Kultur-Pass für alle, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht. Junge Menschen können ein Budget abrufen: 200 Euro, die für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche oder für den Kauf von Büchern und Platten genutzt werden können.

Die Melodic Metal-Band „Tragedy of Mine“ beim Backyard-Festival 2022: Junge Menschen mit Kultur-Pass können ein 200-Euro-Budget für Konzerte und andere kulturelle Dinge ausgeben.

Die von ihr „sehr geschätzte Lokalzeitung“ habe zwei Mal über den Kulturpass für junge Menschen berichtet, sagte Lore Hauschild (Grüne) kürzlich im Kulturausschuss. Doch das Projekt dürfte nach ihrem Geschmack noch bekannter gemacht werden, sodass sie anfragte, ob die Stadt nicht ihre Kanäle dafür nutzen könne.

Was ist der Kulturpass? Es handelt sich dabei um eine Art „Förderprogramm“ der Bundesregierung, die Interessierten ein Budget von 200 Euro zur Verfügung stellt, um „junge Menschen dazu anregen, Kultur vor Ort zu erleben“. Der Kultur-Pass soll auch die Kulturbranche unterstützen, die immer noch die Auswirkungen der Pandemie spürt. Wichtig: Das Programm richtet sich - zumindest zunächst - an alle Jugendlichen in Deutschland, die im Jahr 2023 18 Jahre alt werden.

„Es müssen zwei Dinge passieren“, sagte Lore Hauschild im Gespräch mit der Redaktion. „Die Kultur-Anbieter müssen sich anmelden, und die jungen Leute müssen einen solchen Pass beantragen.“ Sie selbst sei beim Besuch eines Programmkinos in Münster über das Angebot gestolpert. In Greven könnten nach ihrer Vorstellung die Konzertinitiative Emsboom („Backyard Festival“), aber auch die KI und andere Akteure in Frage kommen.

Auf der Seite kulturpass.de ist nachzulesen, dass das Budget von 200 Euro innerhalb von zwei Jahren genutzt werden kann für Konzerte, Kino-, Museums- und Theaterbesuche, aber auch für den Kauf von Büchern und Platten. Für die Nutzung müssen 18-Jährige eine App herunterladen.