24 Stunden für den Frieden

Eine 24-Stunden-Friedens-Aktion findet ab Freitagvormittag in der Reckenfelder Franziskuskirche statt. Es gibt Texte, Lieder und Gebete – ausdrücklich überkonfessionell.

Die 24-Stunden-Idee schwirrte ihr schon länger im Kopf herum. Mindestens seit dem Abzug aus Afghanistan. Durch den Krieg in der Ukraine bekam die Idee nun eine neue, dramatische Aktualität. Also griff Annette Beike zum Hörer und brachte die Sache auf den Weg.

Von „ihrer“ kfd St. Franziskus bekam sie rasch grünes Licht, auch weitere Mitstreiter ließen sich begeistern. Nun ist die kfd auf der Suche nach weiterer Unterstützung für die Aktion, die am kommenden Freitag starten wird.

24 Stunden lang soll dann in der Franziskuskirche für den Frieden gebetet und gesungen werden. Wer mag kann mitsprechen oder mitsingen, oder sich auch nur lauschend in die Kirche setzen. Das einstündige Programm aus Texten, Liedern und Gebeten wird zuvor aufgezeichnet und dann quasi in Dauerschleife abgespielt.

Für jede der 24 Stunden werden Menschen gesucht, die jeweils eine Stunde lang „Dienst“ übernehmen. Das heißt: einfach nur anwesend sein und somit gewährleisten, dass die Kirche besetzt ist. Niemand muss also vorsingen oder vorbeten. Einfach anwesend sein genügt.

Für rund die Hälfte der Dienste haben sich bereits Freiwillige gefunden, für die übrigen Stunden – vor allem in der Nacht – werden noch Unterstützer gesucht. Das können Einzelpersonen sein, Gruppen, Nachbarschaften, Vereine, Freundeskreise oder Schulklassen.

Das Format ist gedacht als Aktion, „bei der jeder seine Solidarität zeigen kann“, sagt Annette Beike. Besucher könnten zu jeder beliebigen Zeit kommen und wieder gehen und somit für eine selbst gewählte Dauer mitmachen oder einfach nur zuhören. „Wir haben Texte und Lieder ausgesucht, die über alle Religionsgrenzen hinweg die Menschen mitnehmen“, sagt Annegret Eiterig aus dem kfd-Team. So finden sich Lieder von John Lennon und Udo Lindenberg ebenso im Programm wieder wie Texte von Dietrich Bonhoeffer.

Die 24-Stunden-Aktion ist somit ganz bewusst nicht als katholisches Format gedacht, auch wenn es von der katholischen Frauengemeinschaft initiiert wurde und in einer katholischen Kirche durchgeführt wird. Jeder und jede sollte sich zur Teilnahme eingeladen fühlen. Dass man die Kirche als Veranstaltungsort ausgewählt habe, habe auch damit zu tun, dass sie schlicht alle Anforderungen erfülle und eine ruhige Atmosphäre ausstrahle.

„Wir hoffen, dass sich viele angesprochen fühlen“, sagt Annette Beike, die gleichwohl betont, dass die Besucherzahlen letztlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Wichtig sei das Zeichen, das von der Aktion ausgehe: Solidarität mit den Opfern des Krieges. Der natürlich mit der Aktion nicht zu beenden ist, das ist den Ideengeberinnen klar. Aber sie kann vielleicht zu einem friedlicheren Miteinander im eigenen Umfeld beitragen. „Frieden beginnt im Kleinen“, sagt Annegret Eiterig. Besucher können auch ein Friedenslicht entzünden und sich in eine Solidaritätsliste eintragen.

Wer Fragen hat oder bereit ist, eine Stunde Präsenz in der Kirche zu übernehmen, erreicht Annette Beike unter 02575/23 40 oder per Mail an schette@web.de