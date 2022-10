25 Jahre Leidenschaft für Musik

Jubiläumskonzert des Spielmannszuges Eintracht Nord in Reckenfeld

Vor 25 Jahren entstand in den Reihen des Grevener Schützenvereines „Eintracht Nord“ der Wunsch, einen eigenen Spielmannszug zu gründen. Schnell fanden sich engagierte Mitglieder, die das Vorhaben in Angriff nahmen. „Was wäre ein Schützenfest ohne einen Spielmannszug?“, fragt Wolfgang Nolte in der Festschrift zum Jubiläum.