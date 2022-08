25-jährige Reckenfelderin wurde getötet – mutmaßlicher Täter gesteht

Eine Frau aus Reckenfeld war seit Sonntag vermisst worden. Am Dienstagmorgen wurde die Leiche der 25-Jährigen in Saerbeck entdeckt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Eine vermisste 25-jährige Frau aus Reckenfeld ist am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr in Saerbeck tot aufgefunden worden. Das vermeldete die Polizei am Dienstagmorgen. Ein 26-jähriger Nachbar der Toten steht im Verdacht, sie getötet zu haben.

Die junge Frau hatte die Grevener Kirmes besucht und war zum letzten Mal am frühen Sonntagmorgen von Zeugen gegen 2.40 Uhr auf der Fußgängerbrücke über die Ems in Greven gesehen worden. Vermutlich wollte sie den letzten Zug von Greven nach Reckenfeld um 2.47 Uhr erreichen.

Nach der Vermissten-Meldung der Eltern am Montag wurde eine großangelegte Suchaktion – unter anderem auch mit Hilfe einer Drohne – durchgeführt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr beteiligt. Auch in den diversen Grevener und Reckenfelder Facebook-Gruppen wurde von den Gruppenmitgliedern nach der Frau gesucht.

Mit Hilfe einer Drohne wurde bei der Suche nach der 25-Jährigen die Ems rund um die Fußgängerbrücke in Greven abgesucht – ohne Erfolg. Foto: NWM TV

26-Jähriger wurde festgenommen

Im Rahmen der Ermittlungen befragten Beamte die Nachbarschaft und den Freundeskreis der vermissten Frau. Ein 26-jähriger Mann verstrickte sich hierbei schließlich in Widersprüche und geriet in den Fokus der Ermittler.

Im Rahmen einer anschließenden wiederholten Vernehmung des Mannes sagte er schließlich aus, seine 25-jährige Nachbarin getötet und in einem Gebüsch in Saerbeck versteckt zu haben. Einsatzkräfte der Polizei fanden die Leiche an der angegeben Stelle in einem Waldgebiet in der Nähe der Westladbergener Straße in Saerbeck.

Die vermisste Frau wurde nach der Befragung eines Verdächtigen in einem Waldgebiet in Saerbeck tot aufgefunden. Foto:

Eine Mordkommission bei der Polizei Münster unter der Leitung von Heiner Olthuis ist im Einsatz, um alle Tatumstände zu ermitteln. „Wir haben Erkenntnisse dazu, dass der 26-jährige Tatverdächtige und sein Opfer sich kannten. Die 25-jährige Frau soll demnach wohl Beziehungsabsichten des 26-jährigen Mannes abgelehnt haben“, gab der Mordkommissionsleiter zur Motivlage bekannt. Der 26-jährige Tatverdächtige aus Reckenfeld wurde festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft werde die Obduktion des Leichnams beantragen, heißt es in der Pressemeldung der Polizei Münster. Die Ermittlungen dauern an. Am Dienstag untersuchten Beamte der Polizei noch einmal genau die Fundstelle der Leiche am Andruper Weg in dem Waldstück in der Nähe der Westladbergener Straße.