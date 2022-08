25-jährige Reckenfelderin wurde getötet - mutmaßlicher Täter gefasst

Eine Frau aus Reckenfeld war seit Sonntag vermisst worden. Am Dienstagmorgen wurde die Leiche der 25-Jährigen in Saerbeck entdeckt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Am Montag (29.8.) wurde die junge Frau als vermisst gemeldet, nachdem sie am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr zuletzt auf der Emsbrücke in Greven gesehen worden war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde die Leiche der 25-Jährigen am Dienstagmorgen (30.8.) gegen 4 Uhr in einem Gebüsch in Saerbeck aufgefunden.

Im Rahmen der Ermittlungen befragte die Polizei die Nachbarschaft und den Freundeskreis der Reckenfelderin. Hierbei verstrickte sich ein 26-jähriger Nachbar in Widersprüche und geriet in den Fokus der Ermittler. Bei einer anschließenden Vernehmung sagte er aus, seine Nachbarin getötet und in einem Gebüsch in Saerbeck versteckt zu haben. Einsatzkräfte fanden die Leiche an der genannten Örtlichkeit.

26-Jähriger wurde festgenommen

Eine Mordkommission bei der Polizei Münster ermittelt nun die Tatumstände. „Wir haben Erkenntnisse dazu, dass der 26-jährige Tatverdächtige und sein Opfer sich kannten. Die 25-jährige Frau soll Beziehungsabsichten des 26-Jährigen abgelehnt haben“, gab Heiner Olthuis, der Leiter der Mordkommission, zum möglichen Motiv an.

Der 26-Jährige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wird die Obduktion des Leichnams beantragen. Die Ermittlungen dauern an.