250 Kilogramm Legospaß

Eine viertel Millionen Bausteine hat Frank Rütten von „Brick Solution“ nach Saerbeck mitgebracht. Eine große Stadt mit Flugzeugen, Hochhäusern, Baustellen, Krankenhäusern und vielem mehr ist in zwei Tagen entstanden.

Bautage in der Bürgerscheune

Hier und da werden die Handys gezückt und der Nachwuchs präsentiert in voller Freude das Ergebnis von zwei Tagen Arbeit des vergangenen Wochenendes: Sei es das zehnstöckige Hochhaus, das ein Meter große Windrad oder die Freiheitsstatue, die aus 1800 Lego-Bausteinen nach seinem Original in den USA nachgebaut wurde: Hier gibt es einiges zu sehen und zu erleben – bei den Lego-Bautagen in der Bürgerscheune.