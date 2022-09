250 Plätze für Flüchtlinge fehlen

Fred Bonekamp hat in Hüttrup in der Nähe des Segelflughafens ein Haus gekauft und hat begonnen zu renovieren. Jetzt soll er es aber abreißen, da es im Bauregister der Stadt nicht existiert und keine Baugenehmigung vorliegt (wir berichteten). Und auch eine Duldung komme nicht in Frage. Bonekamp wollte aber nicht aufgeben und bot der Stadt im Rahmen de Fragerechts der Einwohner an, das Haus fertigzustellen und es dann der Stadt als Flüchtlingsunterkunft anzubieten.

