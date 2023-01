26 Zentimeter für den guten Zweck

Würden Sie sich mal eben so 26 Zentimeter Ihrer Haare abschneiden lassen – vorausgesetzt natürlich, sie sind so lang? Die sechsjährige Clara aus Lienen hat genau das gemacht. Sie hat sich beim Friseur Figaro Team Allegro in Greven ihre langen Haare in eine schicke Kurzhaar-Frisur verwandeln lassen und das alles für den guten Zweck. Ihre Haare werden gespendet, um daraus eine Perücke für krebskranke Kinder zu machen.

