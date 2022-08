30 Kinder wollen lernen, zu helfen

Wo sonst Einsatzwagen stehen, sind Hüpfburgen, Zelte und ein Wasserspiel aufgebaut. Der Anlass: die offizielle Gründung der Kinderfeuerwehr Greven. Der Hof ist gut gefüllt, in einem Zelt basteln Kinder mithilfe der Feuerwehrleute ihre eigenen Buttons, an einer anderen Station dürfen sie kleine Schutzanzüge anprobieren – und dann gibt es auch noch eine Station, an der sie mit Wasserschläuchen einen Ball ins Ziel bewegen können.

