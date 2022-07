314 Ukraine-Flüchtlinge in Greven

Viele leben in privaten Unterkünften

Greven/Reckenfeld

In den städtischen Unterkünften leben aktuell 366 Menschen, Tendenz steigend: Im März waren es noch 285 Personen. Hier schlagen sich die Folgen des Krieges in der Ukraine nieder. Aktuell leben 314 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Greven – viele sind privat untergebracht.

Von Oliver Hengst