Bürgerverein schafft neuen Vereinsbulli an

Mit einem Becher Frucht-Bowle stießen Unterstützer und Vertreter des Reckenfelder Bürgervereins auf die Neuanschaffung an.

Der alte war in die Jahre gekommen, der Vereinsbulli hatte seine besten Jahre schlicht hinter sich. Also musste Ersatz für den Neunsitzer her. Gesucht, gefunden, gekauft?