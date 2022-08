85 Meter: Kirmes mit Höhenrekord

Es war Corona. Das Virus hatte dafür gesorgt, dass die traditionelle Grevener Kirmes nicht oder nur ganz klein stattfand. In diesem Jahr ist es anders. Die Kirmes findet statt, wie gewohnt an dem Wochenende, an dem der letzte Montag in den August fällt. Aber: Corona bleibt bim Spiel.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch