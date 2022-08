90 Prozent bemängeln Freizeitwert

In Greven – da ist doch nichts los. Das hört man immer wieder in der Stadt. Eine Einschätzung, der sich bei einer Umfrage nun viele Menschen anschlossen. Dabei hat die Stadt viele Veranstaltungen und Plätze zu bieten, die einen Besuch wert sind. Eine Bestandsaufnahme.

Die schärfsten Kritiker sitzen oft im eigenen Haus, heißt es. So verhält es sich wohl auch mit den Grevenern, die über ihre Stadt urteilen, respektive über deren Freizeitwert. In Greven, da sei nichts los, hört man immer wieder. Woanders sei die Fußgängerzone viel toller, die Gastronomie besser, das Konzertangebot hochkarätiger. Sehen das viele so?