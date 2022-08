Lkw-Reifen brennt – Feuerwehreinsatz auf A1

Weil der Reifen eines Lastwagenaufliegers auf der A1 plötzlich brennt, rückte am rühen Dienstagnachmittag die Feuerwehr aus. Eine Sperrung und stockender Verkehr waren die Folge.

Gegen 14.15 Uhr bemerkte ein litauischer Lkw-Fahrer auf der A1 zwischen Greven und Sandrup aufsteigenden Rauch an seinem LKW. Sofort hielt er den LKW an und entfernte den Sattelauflieger. An diesem hatte sich hinten rechts ein Reifen entzündet.

Mit einem C-Rohr und 15 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen und einen größeren Schaden verhindern. Für den Einsatz wurde die rechte Fahrbahn gesperrt. Durch die Sperrung kam es zu stockendem Verkehr auf einer Länge von ca. drei Kilometern.