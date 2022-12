Fußgänger auf A 30 von Pkw erfasst und getötet

Am Donnerstag (21.12.) gegen 4:15 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Greven mit seinem VW Touran die A 30 in Richtung Hannover. Auf Höhe der Anschlussstelle Melle-Ost überquerte in diesem Moment ein Fußgänger die Fahrbahn von der Mittelschutzplanke in Richtung Seitenstreifen. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß auf dem rechten von zwei Fahrstreifen nicht mehr verhindern, wie die Polizei Osnabrück berichtet.

Der Fußgänger, ein 30-jähriger Mann aus Polen, wurde tödlich verletzt. Die Insassen des Pkw, der 57-Jährige und zwei Frauen im Alter von 22 und 43 Jahren, blieben körperlich unversehrt. Der Rettungsdienst konnte sich auf die Betreuung vor Ort beschränken. Die Feuerwehr unterstützte die Arbeit der Polizei mit der Ausleuchtung der Unfallstelle.

Polizei ermittelt nach tödlichen Unfall auf A 30

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde dem Verstorbenen eine Blutprobe entnommen. Der VW musste abgeschleppt werden. In Höhe der Anschlussstelle Melle-Ost blieb die A 30 für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 8:15 Uhr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Unklar ist, weshalb der 30-Jährige als Fußgänger auf der Autobahn umherlief.