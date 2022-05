Liegen gebliebener Grünschnitt sorgt für Ärger

Eine Anwohnerin ärgert sich über einen stattlichen Haufen Grünabfall auf einer städtischen Fläche an der Tieckstraße in direkter Nähe zu ihrem Grundstück.

„Eine Frechheit“, sagt die Anwohnerin. Sie ärgert sich über einen stattlichen Haufen Grünabfall auf einer städtischen Fläche an der Tieckstraße in direkter Nähe zu ihrem Grundstück. Nachbarn hatten dort zum Abfuhrtermin Ende März Grünschnitt abgeladen, der dort bis heute liegt. Was viele als Einladung missverstehen – denn der Haufen wächst quasi täglich, weil immer mehr hinzukommt.

Die Anwohnerin selbst hat nicht einen einzigen Grashalm dort abgelegt, aber nun den Ärger am Hals.

Der inzwischen getrocknete Grünabfall stelle eine Brandgefahr dar, er fange an zu stinken, sagt sie. Und er blockiere teilweise die Zufahrt zu einem Regenrückhaltebecken der Stadt.

Die aber habe dennoch keine Abhilfe in Aussicht stellen können, hat die Anwohnerin in mehreren Telefonaten erstaunt zur Kenntnis nehmen müssen. Eine Abfuhr werde erst beim nächsten regulären Termin im November erfolgen, habe man ihr erklärt. Dieselbe Auskunft gab es vom Entsorger Remondis, der den Grünschnitt im Auftrag der Stadt einsammelt. „Eigentlich ist da keiner für zuständig – außer ich, wenn es mich stört“, sagt die Frau. Man habe ihr „angeboten“, dass sie die Grünabfälle natürlich in Eigenintiave zur Annahmestelle schaffen könne, wenn sie nicht bis bis November warten wolle. Für die Grevenerin ein Unding.

Stadt verweist auf Regeln für Abholung

Die Pressestelle der Stadt verweist auf Anfrage der Redaktion auf klare Regeln: Strauchschnitt müsse demnach „gebündelt und gut zugänglich an den jeweiligen Grundstücksgrenzen bereit gelegt werden. Wenn Grünschnitt, wie in diesem Fall offensichtlich geschehen, stattdessen auf einer öffentlichen Grünfläche abgelegt wird, ist das erstens nicht erlaubt und zweitens kann es dann leicht passieren, dass dieser „nicht zuzuordnende“ Abfall im Rahmen der Abholaktion schlicht und einfach übersehen wird“, erläutert Stadtsprecher Wolfgang Jung. Und wenn, wie hier, eine gewisse Zeit verstrichen sei, werde es „schwieriger, an die (grundsätzlich große!) Kulanz des beauftragten Entsorgungsunternehmens zu appellieren. Auch für die TBG wäre die Entfernung des Grünabfalls von der genannten öffentlichen Fläche mit hohem Aufwand verbunden, der im Moment nicht ohne Weiteres leistbar ist“, so Jung. Immerhin stellt er in Aussicht, dass der Grünschnitt nicht bis November liegen bleibt. Weil von dem Haufen „keine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht, hat die Beseitigung keine allerhöchste Priorität und wird dann erledigt, wenn die personellen Kapazitäten es zulassen.“