Vertrag von Musikschulleiterin bereits zum Jahresende aufgelöst

Der Vertrag von Musikschulleiterin Sonja von Gostomski wurde zum Jahresende aufgelöst. Die Stadt hüllt sich über die Gründe in Schweigen.

„Hoch qualifiziert“, motiviert und mit Konzept für die Zukunft: Mit diesen Vorschusslorbeeren ausgestattet war Sonja von Gostomski (damals 43) im Jahr 2019 als neue Leiterin der Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck von der Zweckverbandsversammlung einstimmig ins Amt gewählt worden. Die Ibbenbürenerin sollte, so der Plan, die über 20 Jahre währende Arbeit ihres Vorgängers Wolfgang Bernhardt fortführen. Wie nun bekannt wurde, ist aus diesen hehren Vorsätzen allerdings nichts geworden. Nach nur knapp drei Jahren an der Spitze (davon zwei im Corona-Modus) hat Sonja von Gostomski die Musikschule mit Hauptsitz in der Grevener GBS bereits zum Jahresende klammheimlich verlassen.