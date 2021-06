Abriss macht den Weg frei

Die Alte Hauptschule in Reckenfeld wird Anfang 2022 abgerissen, noch im selben Jahr könnten erste Häuser im neuen Viertel entstehen. Ein Teil der Schule wird zum Bürgerhaus.

Nur der Gebäudeteil in der Mitte des Bildes bleibt bestehen, er soll zum Bürgerhaus umgebaut werden. Der restliche Alt- (rechts) und der Neubau (links) werden abgerissen, genau wie die Sporthalle vis a vis.

Die Tage der Alten Hauptschule in Reckenfeld sind gezählt. Voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2022 rücken die Bagger an, um die Gebäude abzureißen. Allerdings nicht komplett: Der südwestliche Flügel des Altbaus bleibt erhalten, er soll zum Bürgerhaus umgebaut werden. Der restliche Teil des Altbaus, der (gar nicht mehr so neue) Neubau und die Sporthalle jedoch werden weichen.

Die Planungsleistungen für das, was im Verwaltungsdeutsch „Rückbau“ und „Baureifmachung“ heißt, werden extern vergeben. Die Mitglieder des Betriebsausschusses machten am Mittwochabend mit einem einstimmigen Votum den Weg dafür frei. Gleiches gilt für die Planungsleistungen für den Kanal- und Straßenbau im künftigen Baugebiet. Die Stadt wird somit in die Lage versetzt, Baustraßen und Erschließung auf den Weg zu bringen, sobald der Bebauungsplan (der gerade erarbeitet wird) rechtskräftig ist. Dies wird für Frühjahr 2022 erwartet. Rund ein halbes Jahr später könnten dann Bauherren damit beginnen, Wohngebäude zu errichten. Diese grobe Angabe sei „aber noch nicht wirklich belastbar“, sagte André Kintrup von den Technischen Betrieben.

Wolfgang Voß (SPD) erkundigte sich nach einer Lösung für die Beheizung jenes Gebäudeteils, der mal das Bürgerhaus wird. Die Zentralheizung steht jetzt nämlich im Neubau, der eben abgerissen wird. „Nicht dass da bei minus 17 Grad, wie wir sie diesen Winter gehabt haben, die Leitungen platzen“. Laut Meike Bücker-Gittel, Leiterin der TBG, habe man das Problem auf dem Schirm. „Entweder richten wir uns zeitlich darauf ein oder wir müssen nach alternativen Lösungen gucken.“

Zum Bürgerhaus: Hier gab es in dieser Woche „einen sehr konstruktiven Termin mit dem ReBüVe“, wie Meike Bücker-Gittel berichtete. „Wir haben uns bei diesem Termin darauf verständigt, dass die TBG das Planen und Bauen übernehmen in enger Abstimmung mit dem ReBüVe. Wir gehen jetzt die nächsten Schritte an, die Grundlagenermittlung läuft.“ In der Folge wolle man die Entwurfsplanung abstimmen. Die Idee sei, eine Angebotsplanung für das Gebäude zu schaffen und dafür eine multifunktionales Nutzerprogramm abzustimmen.

Ziel ist es, zum 30. September diesen Jahres einen Förderantrag zu stellen. „Das ist ein sehr, sehr sportliches Ziel“, sagte die TBG-Chefin. Man habe extremen Zeitdruck und sei auch hier in sehr engem Austausch mit dem Bürgerverein.

Der Reckenfelder Bürgerverein (ReBüVe) arbeitet seit Jahren auf das Bürgerhaus hin und hat auch schon sehr konkrete bauliche und inhaltliche Ideen. Die ehemaligen Klassenräume sollen umgebaut werden, so dass sie von Vereinen und Bürgern flexibel genutzt werden können. Zudem will der Verein das Haus zum Marktplatz hin öffnen. An dieser Stelle ist eine Terrasse eingeplant, die um eine Küche und ein Café ergänzt wird. Die Terrasse könnte gegebenenfalls auch als Bühne genutzt werden. Zudem steht ein Anbau auf der Wunschliste. Eine öffentliche Toilette ist ebenfalls eingeplant. Der Bürgerverein, der als Betreiber des Bürgerhauses bereit steht, geht von einer Nutzfläche von 300 Quadratmeter aus und rechnet mit Gesamtkosten von etwa 500 000 Euro.

Die Stadt würde für die (Teil-)Finanzierung gerne Fördermittel in Anspruch nehmen – daher eben der Förderantrag. Konkret geht es um eine mögliche Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2022. Bürgermeister Dietrich Aden hatte im Frühjahr zusammen mit der CDU-Landtagsabgeordneten Christina Schulze-Föcking in Düsseldorf vorgefühlt und danach von einem „guten Auftaktgespräch“ berichtet.

Auf dem ehemaligen SCR-Sport- und dem angrenzenden Schulgelände soll wie berichtet ein neues Wohnviertel entstehen.