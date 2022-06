Abschied von einem Seelenhund

Krümel, das sei ihr „Seelenhund“ gewesen, sagt Simone Steltenkamp. Also „der Hund im Leben, der einem geschenkt wird“, erläutert sie. Bei dem es eine besondere Verbindung gebe, der sich wie ein Seelenverwandter anfühle.

Sie sagt „gewesen“, denn Krümel lebt nicht mehr. Neun Jahre hat er bei und mit Simone Steltenkamp gelebt und gearbeitet. Er war ausgebildeter Therapiehund und hat die Diplom-Sozialpädagogin und Heilpädagogin bei zahlreichen Einsätzen begleitet. In Kitas, in Senioren- und Therapieeinrichtungen, in der eignen Heilpädagogischen Praxis.

Weil er eben nicht nur Familienhund, sondern auch professioneller Kollege war, hat Krümel die Grevenerin quasi 24 Stunden am Tag begleitet. Oder sie ihn. „Die Bindung war nochmal enger. Umso schwerer ist es da, loszulassen.“ Denn irgendwann ereilte sie die traurige Nachricht, dass Krümel Krebs hat und nicht mehr lange leben würde. „Als ich wusste, dass er todkrank ist, war das erstmal ein Megaschock“, sagt die Pädagogin.

„Ich musste das verarbeiten“, begründet sie, warum sie anfing, Dinge zu notieren. Dass daraus mal ein Buch werden würde, war da noch gar nicht klar, auch nicht das Ziel – obwohl Simone Steltenkamp schon zuvor als Buchautorin in Erscheinung getreten war.

Sie fing an, Dinge aufzuschreiben, Gedanken, Erinnerungen, Stimmungen. Wie eine Art Tagebuch, während sie den Hund durch seinen Sterbeprozess begleitete. „Das Aufschreiben war total hilfreich. Ich konnte Sachen loswerden und innerlich aufräumen.“

Und irgendwann wurde eben doch ein Buch daraus, eine Art Trauerbuch. Denn Simone Steltenkamp weiß: Um ein geliebtes Tier kann man ähnlich trauern wie um ein Familienmitglied – was Krümel ja ohnehin war, irgendwie. „Es gab viele tolle Rückmeldungen von Menschen, die es genau so empfinden“, sagt sie über die ersten Reaktionen auf das Buch. Im Übrigen nicht nur von Hundehaltern. Jemand habe ihr sogar eine „richtige“ Beileidskarte geschickt.

Die Hundehalterin fühlt sich verstanden von jenen, die nachvollziehen können, dass Mensch und Tier eine so enge Verbindung eingehen können, dass man nach dem Tod des Tieres nicht einfach nur kurz mal traurig ist. Sondern dass man intensiv trauert, lange und schmerzvoll – und nicht in der Lage ist, nach ein paar Tagen einfach wieder in den Funktionier-Modus überzugehen, wie es oft erwartet wird, weil es ja „nur“ um ein Tier geht. Übrigens: Auch die anderen Steltenkamp-Hunde betrauerten den Verlust von Krümel.

Obwohl dieser geliebte Hund, obwohl Krümel, der Seelenhund, eigentlich unersetzlich ist, gab es irgendwann dennoch Ersatz. Schon, weil Simone Steltenkamp Hunde eben auch beruflich einsetzt für die tiergestützte Therapie. Und so zog „Bommel“ ein, ein echter Wirbelwind. Auch er hat das Herz der Freiberuflerin gewonnen. Vielleicht auch, weil er viele Eigenheiten mit Krümel teilt und ebenso manche Marotte hat, die auf wundersame Weise sehr an seinen Vorgänger erinnert.

Simone Steltenkamp: „Krümel im Herzen –

Abschied von meinem Seelenhund“, BoD – Books on Demand Norderstedt, 14,99 Euro, bestellbar in jeder Buchhandlung.