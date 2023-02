Aktionsplan gegen den Klimawandel

Greven muss sich vor Hitzewellen und Dürren in den Sommermonaten, die sich laut Experten in Zeiten des Klimawandels häufen werden, schützen. Aus diesem Grund stellt die Wählergemeinschaft „...unserGreven“ einen Antrag an den Rat der Stadt, in dem die Verwaltung aufgefordert wird, einen lokalen Hitzeaktionsplan für Greven gemäß den „Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit“ des Bundesumweltministeriums zu erarbeiten.

Dieser Aktionsplan soll wirksame Maßnahmen zur Mikroklimasteuerung der Stadt Greven beinhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Verwaltung wird von aufgefordert, Maßnahmen zu prüfen, um vorbeugend gesundheitsschädliche Auswirkungen lang anhaltender Hitzeperioden zu verhindern. Besonderen Wert ist hierbei auf eine innerstädtische Durchlüftungs- und Entsiegelungsstrategie zu legen.

Auch ein Verschattungskonzept für den öffentlichen Raum, insbesondere für ÖPNV-Haltestellen und öffentliche Plätze oder eine hitzeresiliente Begrünung der Innenstadt und Ortsteilbegrünungen sowie Dach- und Fassadenbegrünung sind darzustellen.

Kostenloses Trinkwasser

Die Einrichtung von öffentlichen kostenlosen Trinkwasserspendern und die Erhaltung und Ausweitung von Oberflächengewässern im Stadtgebiet können nach Meinung der Fraktion einen Beitrag zur Milderung von Hitzewellen in Greven leisten.

Darüber hinaus sollten auf der städtischen Internetseite Informationen und Verhaltensweisen insbesondere vor einer vorhergesagten Hitzewelle bereitgestellt werden.

Mit dem beantragten kommunalen Hitzeaktionsplan will „...unser Greven“ sicherstellen, dass gesundheitlich beeinträchtigte Bürger im Ernstfall schnelle Hilfe bekommen können und Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser sowie Pflegeheime im Akutfall schnell, direkt und gezielt informiert und unterstützt werden.

„Ein Hitzeaktionsplan stellt somit einen Gesundheitsschutz vor dem Hintergrund des Klimawandels dar. Abgestimmt auf die Gegebenheiten in und um Greven hat ein Hitzeaktionsplan auch zum Ziel, die Gesundheit der heimischen Vegetation an die Klimaüberhitzung anpassen zu helfen und die Infrastruktur, den Handel und den Wandel in Greven bei der besseren Einstellung auf die Hitze zu unterstützen“, so Klaus Blomberg, Mitglied im Klimaausschuss.

Weil das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) Hitzeaktionspläne für Kommunen in NRW bis zum 30. April fördert, wird die Stadtverwaltung aufgefordert, einen Förderantrag für den Aktionsplan zu stellen.