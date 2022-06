Michael Voss und Van de Forst gehen auf Familientour

Alba ist eines von diesen Wunderbabys, die durchschlafen. „Eigentlich von Anfang an“, sagt Vanessa von der Forst, die Mutter des sechs Wochen alten Knirpses. Vielleicht liegt das auch daran, dass Alba schon in der Schwangerschaft so einiges an Geräuschen erleben durfte. Als „Van de Forst“ war schließlich die Mama auf den Bühnen des Ländchens unterwegs.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch