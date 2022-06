Alte Rohre waren Jahrzehnte alt

Daseinsvorsorge: Dieser abstrakte Begriff wird anschaulich, wenn man in der Mühlenstraße an der Baustellenabsperrung steht und auf einen sauber ausgehobenen Graben blickt. Ein kurzes Kratzen mit der Schaufel bringt ein Metallstück zum Vorschein. „Das ist die Wasserleitung, Gussrohr“, erklärt Jörg Leschnig von den Stadtwerken Greven. Seit wann liegt die hier schon im Boden? „Die kommt aus der Zeit des ersten Ausbaus, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre.“

Damals war das Konzept der Daseinsvorsorge dafür verantwortlich, dass das Stadtviertel rund um die Mühlenstraße an das Trinkwassernetz der Stadtwerke Greven angeschlossen wurde. Heute sorgt dieses Konzept dafür, dass auch in Zukunft Trinkwasser rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung steht.

Denn genau deshalb wird unter anderem an der Mühlenstraße gearbeitet. „Wir erneuern hier unser Leitungsnetz der Versorgungsleitungen“, so Jörg Leschnig. Der Tag der Daseinsvorsorge (er war in diesem Jahr am 23. Juni) ist Grund genug, einmal auf diese Baustelle zu blicken, denn sie zeigt, wie Daseinsvorsorge für die Stadtwerke funktioniert.

Im Mittelpunkt steht dabei tatsächlich das Wort Vorsorge. Denn die Leitungen an der Mühlenstraße sind nicht defekt, sondern funktionieren einwandfrei. Aber: Sie haben schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. So sind heute PE-Rohre Standard im Wassernetz. Deshalb heißt es für die Stadtwerke: Aktiv werden, bevor möglicherweise doch einmal eine Störung auftreten kann. Sanierungsmaßnahmen stehen daher regelmäßig im Kalender des Unternehmens und werden oft in Absprache mit der Stadt durchgeführt.

So wie an der Mühlenstraße, wo die Stadt in diesem Jahr das Kanalnetz erneuert. Die Stadtwerke schließen sich dieser Baumaßnahme quasi an, ohne allerdings zur gleichen Zeit exakt am gleichen Ort zu bauen. „Wir können nicht im gleichen Baufeld arbeiten wie die Kanalbauer, die Einschränkungen für die Anwohner wären dann zu groß“, so Jörg Leschnig. Also sind die Bauarbeiten am Abwasserkanal dort schon abgeschlossen, wo die Stadtwerke jetzt graben und neue Leitungen verlegen.

Das Timing ist gut aufeinander abgestimmt, bis jetzt hat es auch noch keine Überraschungen gegeben, die die Bauarbeiten verzögern. „Wir haben uns unsere alten Pläne angesehen und es passt alles“, sagt Leschnig.

Wegen der Länge der Baustelle werden die Arbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Stadtwerke sind hier darauf angewiesen, dass die Kanalbauer wieder einen Bauabschnitt abschließen, erst dann wird weiter an den Leitungen gearbeitet. Rund 850 Meter lang bis zum Schalthaus an der Mühlenstraße ist die Strecke, die erneuert wird. Damit ist diese Baustelle schon relativ aufwendig. Wenn alles fertig ist, haben die Anwohner für die nächsten Jahrzehnte Ruhe. Verlegt wird in der Mühlenstraße übrigens auch eine 10-KV-Leitung als Verstärkung des Stromnetzes. Auch das ist ein Teil der Daseinsvorsorge der Stadtwerke.