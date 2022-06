Altes kunstvoll ins Neue integriert

Mehrgenerationengarten – das Konzept wird bei den Walterskötters am Wittlerdamm gleich in mehrfacher Hinsicht gelebt.

Mehrgenerationengarten – das Konzept wird bei den Walterskötters am Wittlerdamm gleich in mehrfacher Hinsicht gelebt. Nicht nur, dass dort drei Generationen unter einem Dach leben (es waren sogar mal vier), auch Pflanzen und andere Dinge überdauern dort ganz bewusst die Generationen. „Den Gemüsegarten hat meine Oma schon gepflegt“, sagt Christin Walterskötter. Zwar ist er deutlich reduziert worden, wird aber weiter genutzt. „Und auch das alte Werkzeug, dass sie damals gebraucht hat.“ Auch alte Obstbäume haben schon den früheren Generation Äpfel, Kirschen und manches mehr für Kuchen oder süße Gerichte geliefert. Überhaupt: Alte Obst-Sorten haben im Garten der Walterskötters auch in der Jetzt-Zeit ihren festen Platz.