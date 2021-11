An Energie nicht zu überbieten

Mit gleich zwei Konzerten ließen die drei Musiker von „Farfarello“ es im Gewölbekeller des Beat Club Greven so richtig krachen. Hatten sie im vergangenen Jahr ihre Tour zum 40-jährigen Bandjubiläum ja nicht machen können, so ließen sie ihrer Spielfreude freien Lauf, als wenn sie alles nachholen müssten, was sie an Live-Konzerten in dieser Zeit verpasst haben.

Da dies ja auch für den großen „Ludwig van Beethoven“ zutrifft, dessen Jubiläum auch „verschoben“ werden musste, so widmeten sie mit „Ludwig“ das erste Stück des Konzertes dem grandiosen Meister. Der hätte sich wohl in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, was der „Teufelsgeiger“ Mani Neumann aus dem Thema des 4. Satzes der 9. Sinfonie „An die Freude“ nach Friedrich Schiller so machen würde.

Danach waren alle Besucher sowieso eingefangen von dieser mit Leidenschaft gemachten Instrumentalmusik, bei der die Zeit wie im Fluge verging. Solche Intensität erlebt man nicht so häufig. Aber wer so viele Jahrzehnte zusammen spielt, versteht sich eben auch ohne Worte bestens.

Der von Mani Neumann als „Frischling“ bezeichnete Bassist Urs Fuchs ist seit „nur“ 32 Jahren dabei, aber natürlich kann er mit solch humoristisch eingefärbten Äußerungen seines Kollegen bestens umgehen. Man reiste gerne mit diesem Trio bis nach Rumänien, wo sie schon oft gespielt haben und viele musikalische Freunde gefunden haben. „Bucuresti“ war dann wie ein in Musik gefasstes Bild der Stadt mit seinen farbenreichen kulturellen Leben. Dass bei solch rasantem Violinspiel sogar eine Saite riss, verwundert nicht bei der an Energie und Leidenschaft wohl nicht zu überbietenden Spielweise von Mani Neumann. Wenn er wie bei „Herr der Zeit“ dann zur Blockflöte griff und eine wunderbare Einleitung zu diesem klangmalerischen Werk spielte, war das Vergnügen des Publikums komplett. Da legten sie ihre ganze Kunstfertigkeit und Virtuosität in die bildhafte Umsetzung ihrer Ideen.

Aber natürlich hatte jeder Musiker des Trios genügend Freiraum zur Entfaltung. Stilistisch lässt sich „Farfarello“ nicht in eine Schublade packen und wenn Ulli Brand zum ausgedehnten Gitarrensolo ansetzte, konnten seine Kollegen beruhigt „Pause“ machen. Dass Mani Neumann irgendwann einmal eine klassische „Ausbildung“ erhalten hat, zeigte er dann nach der Pause beim „Klassikulus“. Da setzte er sich über Grenzen der traditionellen Interpretation barocker Weisen kurzerhand hinweg und bereicherte so die Themen mit seiner ganz eigenen Vorstellungswelt. Auch den „Säbeltanz“ von Aram Chatschaturjan hat man wohl noch nie so mit Elementen aus Rock und Folk bereichert gehört wie unter den Händen von Mani Neumann. Für die folkloristischen Elemente sorgten dann Stücke wie „Karparten“, die mit Temperament und mitreißender Spielweise gleichsam zur Reise in zerklüftete Bergwelt einlud.

Aber es gab auch ruhigere Momente. Wenn die „Serenade“ erklang, spürte man, dass es Mani Neumann, Ulli Brand und Urs Fuchs um mehr geht als um reine Virtuosität. Innigkeit und Gefühlstiefe prägten dieses mit warm timbrierter Melodieführung einfach ergreifende Stück. Mit einem grandiosen Finale einer „Rhapsodie“ nach klassisch nachempfundenem Muster endete ein Abend, bei dem die Zeit wie im Fluge verging.