Anmeldung erstmals online

Alle Eltern mit Kindern unter sechs Jahren, die für ihre Kinder noch keinen Betreuungsplatz nutzen, bekommen in den nächsten Tagen Post vom Jugendamt. Darin werden sie über das Anmeldeverfahren zum Kindergartenjahr 2022/23 (ab 1. August 2022) informiert.

Erstmals müssen Eltern, die ihre Kinder für einen Betreuungsplatz in der Kita bzw. Kindertagespflege vormerken lassen möchten, dazu das Online-Portal STEP nutzen. Der aus den Vorjahren bekannte Anmeldebogen entfällt damit.

Das Online-Portal STEP ist erreichbar unter: https://step.kreis-steinfurt.de. In einigen anderen Orten im Kreis Steinfurt ist dieses Anmeldeportal schon im Einsatz. Ab dem 1. Oktober diesen Jahres können dort nun auch die Grevener Eltern den Wunsch-Betreuungsplatz für ihre Kinder vormerken lassen.

Zur Anmeldung in den Kitas: Das Online-Anmeldeportal ersetzt zwar die Vormerkungen auf dem Papier, aber nicht das persönliche Gespräch in der Kita, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Anmeldungen in den Kindertageseinrichtungen werden nur wirksam, wenn die Eltern nach der Online-Anmeldung noch ein Anmeldegespräch in der Erst-Wunsch-Kita führen. Die Eltern werden gebeten, dafür einen Termin mit der jeweiligen Kita-Leitung zu vereinbaren. Die Kindergartenplätze werden dann nach einem stadtweit abgestimmten Verfahren vergeben. Von der aufnehmenden Einrichtung erhalten die Eltern voraussichtlich bis Ende Februar 2022 eine Platzzusage.

Zur Anmeldung in der Kindertagespflege: In der Stadt Greven stehen 42 qualifizierte Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter/-väter) zur Verfügung, die mit dem Jugendamt kooperieren. In der Kindertagespflege werden insbesondere Kinder unter drei Jahren individuell betreut und gefördert. Auch die Anmeldung für die Kindertagespflege läuft über das Online-Anmeldeportal STEP. Dort sind ab dem 1. Oktober weitere Informationen zu finden. Wer sich vorher schon über die Kindertagespflege informieren möchte, kann unter www.greven.net/kindertagespflege schauen. Nach der Vormerkung meldet sich die Fachberatung des Jugendamtes Greven bei den Eltern und vermittelt die Kontaktdaten möglicher Tagespflegepersonen.

Der Anmeldezeitraum beginnt am 1. Oktober und endet am 24. November. Weitere Fragen zum Anmeldeverfahren beantworten die Ansprechpartner/innen in den Kindertageseinrichtungen und die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes,

02571/ 920-900. Die Kitas selbst informieren mit Tagen der offenen Tür, durch ihre Homepages und auf dem STEP-Portal über ihre jeweilige Arbeit. Alle Info-Veranstaltungen vor Ort können nur nach telefonischer Anmeldung besucht werden. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.