Klaus Lunemann geht. Aber nicht in die Rente. Der Pfarrer von St. Martinus wird in Lünen neue Aufgaben erhalten. Er freut sich auf weniger Verwaltung und mehr Seelsorge.

Pfarrer Klaus Lunemann geht in die Gemeinde Lünen

Pfarrer Klaus Lunemann wird am Sonntag in der St. Martinuskirche verabschiedet. Mit 65 Jahren startet der langjährige Gemeinde-Pfarrer einen neuen Lebensabschnitt in Lünen.