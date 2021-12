Vikarin Dr. Gesine Schauert wechselt von Reckenfeld nach Ladbergen

Begegnung und Kontakt mit Menschen sind ihr wichtig. Das war und ist in der Corona-Zeit natürlich alles andere als einfach, aber Gesine Schauerte hat festgestellt, dass sich Kommunaktion notfalls auch andere Wege sucht

„Ich habe mich in dieser Kirche immer ausgesprochen wohl gefühlt. Ich habe sie ins Herz geschlossen.“ Dr. Gesine Schauerte, Vikarin der evangelischen Kirchengemeinde in Reckenfeld, meint damit das Gebäude, die Architektur der Erlöserkirche mit Lichtbogen, kreisförmiger Anordnung und zeltartigem Charakter. Sie meint aber natürlich auch die Menschen. „Auch in der Gemeinde habe ich mich sehr wohl gefühlt.“