Automat defekt – Ersatz würde 3000 Euro kosten

„Unwiederbringlich zerstört“ – dieses Urteil von André Kintrup, im Rathaus für Verkehrsfragen zuständig, ließ keine Zweifel aufkommen. Der Parkscheinautomat an der Straße „Hinter der Lake“ hatte ordentlich etwas abbekommen, als Ganoven versuchten, ihn aufzubrechen. So ordentlich, dass er nicht mehr repariert werden kann. „Es muss ein Neuer her“, erläuterte Kintrup im Betriebsausschuss.

Ersatz würde rund 3000 Euro kosten. Eine stolze Summe, die die Stadt zweifeln lässt, ob die Investition sinnvoll ist. Immerhin: Der Erlös, den der Automat an diesem Standort generiert, ist auch nicht zu verachten: In normalen Jahren sind es 8000 bis 9000 Euro pro Jahr, selbst im Corona-Jahr 2020 waren es immerhin noch rund 6000 Euro. „Man könnte also sagen: Das würde sich wohl lohnen, da einen neuen Automaten hinzustellen“, sagte Kintrup.

Und doch wollte er im Betriebsausschuss ein Meinungsbild einholen, wie denn die Politiker die Sache sehen: Soll man den Automaten erneuen – oder eventuell darauf verzichten, dort Parkplätze anzubieten und zu bewirtschaften? Betroffen wären die elf bis zwölf Parkplätze entlang des hinteren Straßenteils, der letztlich in einen Fußweg Richtung Martinstraße/Bergstraße mündet. Es gebe immerhin, so Kintrup, in unmittelbarer Nachbarschaft mehrere Alternativen: die Parkplätze des Modehauses Ahlert, jenen am Rathaus und den ganz großen am Busbahnhof.

„Kann weg, wird nicht mehr benötigt“, urteilte Hermann Honermann (SPD) kurz und bündig. Ernst Reiling (Reckenfeld direkt) sieht das ganz anders: „Natürlich brauchen wir die Parkplätze, das ist ein Service, den wir den Gewerbetreibenden schuldig sind.“

Ähnlich sieht es Wilfried Roth (FDP): Die Innenstadthändler hätten massiv unter Corona leiden müssen. „Ich glaube, dass die Gewerbetreibenden froh sind, dass jetzt wieder Kunden in die Stadt kommen.“ Diesen müsse man innenstadtnahes Parken ermöglichen. Er schlug eine Parkscheibenregelung vor. Das sei eine kostengünstige und praktische Lösung.

Im Ausschuss gab es also kein einheitliches Votum, sondern die ganze Bandbreite möglicher Meinungen. Wie geht es nun weiter? „Wir prüfen das nochmal und geben Ihnen dann eine Rückmeldung“, sagte Kintrup.